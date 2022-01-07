美國供應管理協會（ISM）周四（6日）公布去年12月服務業採購經理人指數（PMI）數據顯示，美國服務業在經歷前兩個月創紀錄成長後，如今擴張力道略為減弱。

ISM數據顯示，美國去年12月服務業PMI為62，不僅低於11月創歷史新高的69.1，亦不如市場預期的66.8。數據在50之上代表擴張，低於50代表緊縮。

ISM主管尼夫斯（Anthony Nieves）表示，美國服務業成長依然強勁，近日確診病例攀升似乎對於服務業影響有限，但若疫情控制不好的話，很有可能影響到今年1月表現。