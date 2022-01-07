美國商務部周四（6日）公布，去年11月耐久財訂單月增2.6％，高於市場預期的月增1.8％。美國製造業面臨商品強勁需求，但各企業疲於應對勞工與原物料短缺問題，無法趕上訂單成長速度。

11月反映企業支出計劃的扣除飛機後非國防資本財訂單持平，先前估值為月減0.1％。此外，扣除國防後的新訂單月增2％。扣除運輸後月增0.9％。

商務部數據亦顯示，美國去年11月工廠訂單月增1.6％，高於10月修正後的月增1.2％，但低於市場預期的月增1.7％。