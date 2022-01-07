老牌私立大學「東吳大學」近日出現財務赤字，還強制以系友捐款補破網引發反彈，前東吳校長劉源俊得知後也發信規勸現任校長潘維大，此外，教育部也表明要徹查「109學年度決算金額出現赤字，校方是否有試圖掩蓋的情形」、「捐款挪作學校統籌使用是否符合校內專款專用規定及捐款人意願。」

根據東吳大學的109學年度決算總說明報告，該年度負債5億970萬1171元，包括流動負債4億6979萬668元，長期負債101萬299元，及其他負債3890萬204元；此外，現金短絀716萬4398元。

本刊調查，東吳大學為了節流，因此規畫在下年度將助教名額大幅刪減，並將部分行政工作下放至各教學單位，但這些舉動卻讓許多教授不滿。「校長說助教是協助老師行政工作，其實根本不是，助教是來服務學生的，刪減名額只會影響到學生權益，而讓老師們擔下行政工作，也會排擠到教學時間。」一位不具名的A主任表示。

東吳大學因為今年度財政決算赤字，要求各系所上繳系友的捐款，並簽下同意書。（圖／翻攝畫面）

然而，現任校長的作為讓前任校長也看不下去，因此東吳前校長劉源俊發信給全校教師、校長，規勸現任校長對於各項政策「應審慎其事」，信中內容提及，「近年，學校的行政部門更不斷將許多責任下放給學系，因而基層怨聲載道。」

此外，劉前校長在信件中也表示，對於校內財務，東吳大學王董事長也表示不要動到學術單位，「日前曾見到王董事長，提及有關事。王董事長强調，他在董事會中說的是『檢討人力，不要動到學術單位』或許兄台（現任校長）有所誤會？」

而本刊也獨家取得教育部公文，公文中表明將徹查「是否有109學年度決算金額出現赤字試圖掩蓋之情形，有無違反會計作業原則。」「指定單位捐款挪作學校統籌使用，是否符合校內專款專用規定及捐款人意願，會否損及校內單位權益。」「是否有助教縮編、凍結系所部分預算、教職員離退後遇缺不補之情形。」

教育部接到檢舉後，發文要求東吳大學釐清財務狀況，以及交代捐款用途、去向。（圖／焦正德攝）

「不管校內財務狀況為何，未來又將如何改善，學生的受教權益是不能動搖的底線。」A主任強調，只盼校方能誠實公布財務報表，並且重新擬定政策，別讓教學單位、學生權益成了財務赤字的犧牲品。

針對校內系主任指控，東吳大學表示，「並無強制要求各系上繳捐款。」但針對是否有告知捐款人校方打算收繳系所捐款一事，則沒有多做說明，並強調陳情人說法有誤。至於刪減助教員額一事，東吳大學則表示「目前是採離職不補模式」，不會主動資遣助教，也不會以不續聘方式減少員額，至於教育部發函要徹查一事，東吳大學則表示已經回函教育部。

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