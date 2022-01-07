玉山6日晚間「天降糖霜」，下起冰霰；濕冷空氣強勁，不過低溫差了一點，不到降雪程度。今水氣持續移入台灣地區，嘉義以北有局部雨勢，中央氣象局針對台北市山區發布大雨特報。最新預報顯示，下周將有一波「強烈大陸冷氣團」等級的冷空氣抵達，北部低溫急探9度！

這波降雨還沒結束，今水氣移入，除了嘉義以北天氣不穩定，東部也有降雨機率。氣象局表示，玉山氣象站今晨2點20分起兩度下起冰霰，到凌晨近4點結束，累積0.5公分，「離下雪還差那麼一點」。

今各地氣溫：北部13至18度、中部13至23度、南部14至25度、東部13至24度，明顯偏涼。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，受東北季風、中層雲系影響，今天連南台灣都有短暫雨，海拔3500公尺以上高山有飄雪機率。

根據最新模式模擬，明起水氣減少、降雨趨緩，周末僅迎風面（東半部、大台北盆地東側）偶有雨，西半部多雲時晴。

下周二（11日）強冷空氣南下，北部氣溫驟降，其他地區也會轉冷。下周三（12日）起強冷空氣籠罩，不排除達「強烈大陸冷氣團」等級，平地最低溫下探9度，提醒民眾持續留意，做好保暖照護。