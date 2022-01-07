國產建材實業內線交易案，檢調6日兵分24路搜索及約談國產實業前董事長、現任中保科董事長林孝信、國產建材實業董事張世宗等多人，台北地檢署複訊後，諭令林孝信以300萬元交保。

國產建材內線交易案，前董座林孝信300萬交保。(中時資料庫)

另林孝信胞妹林富美、國產建材實業董事張世宗，2人各100萬元交保；林孝信的兒子中興保全副董事長兼國產公司法人代表林建涵、時任國產董事林純美、曾任國產董事的國賓影城創辦人張明吉、國產公司董事林泰宏，4人各50萬元交保；中興保全副總經理陳素玲、林泰宏友人賴金道，2人各30萬元交保；國產公司前董事張連豐、國票金總經理邱彥郎，2人各諭令20萬元交保；國產公司副總經理溫上元及其前妻蕭采彤，2人各15萬元交保；林富美媳婦楊卉琳、林泰宏妻子蔡秀球、林純美的人頭帳戶周健如、張世宗的胞弟現任國賓影城董事長張中周、張連豐妻子張簡雪雲、國票金經理李憲忠，6人各以10萬元交保。

檢調獲報，國產建材實業2019年10月14日發布重訊，公告孫公司「GREAT SMART」處分國產實業（福建）水泥有限公司等訊息；此外，2020年3月，國產建材實業也曾召開董事會，決議通過擬實施庫藏股買回股票，預定從當年度的3月18日開始買回10萬張，區間價為8至13元。但林孝信等大批內部人，卻利用2次重訊公布前後，提早進場買進國產股票，涉嫌違反證交法內線交易罪。