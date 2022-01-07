【LIVE直播】桃機群聚爆確診 指揮中心追病毒來源

桃園機場群聚感染擴大，有醫師認為Omicron已經進入社區，對此，陳時中昨(6日)坦言，「Omicron已經進到本土」，但還需等待進一步的採檢結果出爐，才能夠研判整體威脅性。至於目前桃機有幾波感染？他坦言，從時序上看，確有發生幾波感染的可能性，但仍需要更多資料判斷。消息曝光後，引發網友關注，但有網友直言，「猜猜看有沒有人會負責任」、「建議的聽不進，註定要失敗的」、「那還不普篩？還天天放毒進來？」

有媒體詢問調查到現在是不是可以說整個群聚最大問題是交通車混搭問題？陳時中說，本來以交通車的群聚最為主要關切點，但後來又發現有幾人在職場、交通車上並沒有直接接觸，目前情況可能又更複雜，必須等資訊更清楚才能個別研判感染途徑。

還有媒體詢問，目前桃機確診案例CT值高低不一，是不是表示感染時間不一樣，這個感染不只一波？陳時中說，案17307相對Ct值比較高，症狀看起來比較早，等到狀況更清楚跟大家報告，現在做這些猜測可能意義不是很大。

關於陳時中的說法，有網友在《批踢踢》、《Yahoo新聞》相關報導留言，其中《Yahoo新聞》有破百則留言，不少人都說「繼續7+7啊」、「第三劑到底要縮多短?到底要打幾劑」、「每天這麼多境外，你說不會傳進來，我是不信的」、「考慮一下升級吧！不要等到無法收拾才升級，那就來不及了」、「再推給萬華的破口啦」、「早就進來，不就是一直欺騙人民，之前一堆硬要扯境外，中央不老實，終歸要面對現實」、「準備校正回歸了」、「再大開國門吧！還7+7？」但也有人認為「病毒防不勝防」。