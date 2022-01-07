台北市及嘉義市、台南市及台中市議會針對萊豬的釋憲聲請案，憲法法庭將在2月22日公開辯論，釐清地方自訂的「本市轄內販售之豬肉及其製品不得檢出乙型受體素」遭衛福部宣告無效，有沒有侵害地方自治權，衛福部也須說明大法官是否有應不受理部分。

本案是舊制大法官會議唯一待審的機關聲請案，是因台北市及嘉義市、台南市及台中市議會針對市政府自訂的「本市轄內販售之豬肉及其製品不得檢出乙型受體素」遭衛福部宣告無效，認為侵害地方自治權，聲請解釋憲法暨統一解釋法令案。

憲法法庭公告將在2月22日上午9點半開庭辯論，辯論重點是，《食品安全衛生管理法》授權中央主管機關訂定食品之殘留農藥或動物用藥安全容許量標準，此是否為專屬中央之事項？其憲法依據為何？或是為地方自治事項。

各地方自治團體為保障轄區內的人民健康權及當地產業等，是否得自行訂定不同（不論是較嚴或較鬆）的標準？其憲法依據為何？縣市或直轄市自治權限之憲法依據是否相同？

此外，憲法規定國際貿易政策應由中央立法並執行之，如中央開放進口含萊克多巴胺之豬肉，而地方亦得另行訂定自治條例，禁止於各該縣（市）或直轄市轄區內運輸、販售或使用含萊克多巴胺之豬肉，是否違背憲法規定？對外是否會構成違反國際法之貿易障礙？

憲法法庭也請衛福部派代表說明，除本案所涉之萊克多巴胺外，目前是否另有「僅適用進口肉品，而未核准國內使用」之其他動物用藥？