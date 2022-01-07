許多父母不喜歡讓孩子太小就接觸電視及3C產品，不過作家歐陽靖倒是反其道而行，知道1歲兒子「新醬」喜歡看電視，便幫他設定Netflix跟YouTube兒童帳號，更喊話酸民不要來留言攻擊，否則一定會刪光留言。

歐陽靖常在社群網站分享育兒心得，她表示兒子「新醬」喜歡看電視，便設定Netflix跟YouTube兒童帳號陪他一起看，透露最喜歡的卡通是《阿奇幼幼園（Hey Duggee）》，即使看一千遍也不會膩，但對於一般孩童都愛的巧虎或佩佩豬，竟提不起興趣要求轉台，不過卻能乖乖看完一整部神隱少女，尤其看到爸媽狂吃變成豬的橋段，居然笑到翻過去，而最喜歡的YouTuber是D Billions，不禁直呼：「他的喜好實在太奇妙」。

歐陽靖知道兒子喜歡看電視，便幫他設定NETFLIX跟YouTube兒童帳號。（歐陽靖・裏東京生存記臉書）

歐陽靖分享自己的育兒心得時，不忘強調純粹是育兒資訊交流，請持不同意見的網友不要說教，更喊話「認爲小孩不該看電視」、「看電視對眼睛不好」的網友們，切勿留言引戰，否則一定會將留言刪光，但也不忘詢問：「想了解學齡前幼兒（1～3歲）愛看什麼卡通或YouTube頻道？」

對此，網友不僅推薦適合幼童的卡通之外，也力挺歐陽靖的育兒方針，紛紛留言：「如果小孩不能看電視，那為什麼會有兒童台出現」、「對於一個全職媽媽24小時照顧小孩，但不讓小孩看電視實在太難了」、「我從小就是電視兒童，也是健康長大沒長歪」、「看電視比看手機跟平板好，如果大人陪著看一起互動更好」。