台中市第二選區立委補選9日投票，因藍綠雙方激戰選情十分緊繃，藍營候選人顏寬恒的父親顏清標，6日下午傳出身體不適到沙鹿光田醫院掛急診，剛好被眼尖民眾拍到他躺在急診室病床上休息。顏清標血壓飆升的原因？是有媒體打電話給中市民政局長吳世瑋，詢問有關顏清標的母親墓地是否也是違建，引起顏清標大動肝火血壓飆高就醫。

1960年出生的顏清標，前年因肝腫瘤及肝硬化在高雄長庚醫院進行換肝手術，由二子顏仁賢提供活體肝臟，手術後顏清標穩定控制病情。選戰以來，顏家遭到綠營窮追猛打，從違建、圈地、黃昏市場到捷運正英路站等，加上政論節目與網路鋪天蓋地式的抹黑，讓顏清標數度動怒。

6日晚上Dcard、PTT等網路論壇，po出顏清標躺在光田醫院急診室病床休息的畫面，網友PO文說：「剛剛下午4點多陪阿罵到光田醫院，看到旁邊躺了一個人，我阿罵說他是冬瓜標，我看也有幾分像 感覺不是一般的病，他之前不是才換肝會不會……」。

顏清標氣得血壓飆升的原因？是有媒體記者打電話給台中市民政局長吳世瑋，詢問有關顏清標的母親墓地是否也是違建？顏清標得知後大動肝火，血壓居高不下，家人急忙將他送到光田醫掛急診；就在急診病床上休息觀察時，被眼尖的鄉親發現。

台中市立委第二選區補選進入最後廝殺。藍綠基本盤平分秋色下，任何突發性新聞都足以影響投票結果。從捷運正英路站、柯媽與顏寬恒「巧遇」，連新冠肺炎疫情升溫影響年輕人返鄉投票意願等，都足以對選情產生關鍵性的影響，使這場藍綠激戰的立委補選未到選票開出來，任何一方都無法掌握「顏、林」誰能勝出？