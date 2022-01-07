耕興(6146)2021年12月合併營收為4.12億元，年增30.53％，再創歷史新高；第四季合併營收為11.07億元，年增18.11％；2021年全年度合併營收破40億元，達43.21億元，年增22.94％。耕興表示，2021年在5G NR 的FCC檢測報告數量不僅超越同業，第二及第三名都是美國的檢測公司，皆是在手機檢測、專業及FCC TCB的領先者，而耕興不但是全球第一同時也是台商唯一，NCC 5G NR市佔接近50％，雙雙奪下美國FCC與台灣NCC在高階網通、5G NR智慧型手機的檢測市占率之冠，穩坐業界龍頭。

美國CES(Consumer Electronics Show)展，今年主要聚焦5G、AI、自駕車及虛擬與擴增實境(VR/AR)，各大品牌廠商也推出相關最新技術之新機種發表。不僅如此，全球各國政府皆視5G NR網路為國家戰略政策發展重心，加快基地台的建置，加上全球低軌衛星布建、元宇宙應用等浪潮，顯示未來5G NR、Wi-Fi 6E連網技術的終端產品市場將有爆發性成長，應用的範疇將廣至穿戴式電子產品、智能家電、智慧車載、遠距醫療等領域，有利於耕興接單表現。