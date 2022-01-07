南港(2101)榮譽董事長林學圃這周驚傳已經辭世，求證南港相關發言系統都無法證實。而南港昨日傍晚在公司官網，披露接獲家屬通告林學圃與世長辭的訊息，南港指出，林學圃數年來或以策略顧問角度義務提供經營建議，但是並未擔任公司任何實際正式職務，南港輪胎具備完善的管理與營運體制，由專業經理人治理，今後將持續按既定方向及軌道運作，公司營運並不受影響。

由林學圃幕後操盤，去年10月15日拿下泰豐(2102)經營權，卻又發生跟盟軍對於泰豐中壢廠土地意見不合的狀況，南港去年11月18日召開法說會，當時林學圃親自領軍對外說明公司營運狀況，並說明世界明珠的銷售狀況，也對泰豐中壢廠爭議一事，霸氣回應「進了廚房就不怕油煙」。未料傳出才過不久，也就11月底因身體不適住進醫院，昨天南港證實因病已於12月底辭世，享壽74歲。

南港輪胎指出，公司暨全體同仁深感悲痛與不捨，且帶著緬懷感念之心，感謝林前董事長對南港輪胎無私的奉獻與付出，賦予台灣最老字號輪胎品牌一個嶄新的面貌與品牌價值，他將是南港輪胎永遠的榮譽董事長。

南港輪胎表示，去年下半年輪胎本業雖受美國反傾銷法及全球航運高漲等因素侵蝕獲利，但隨著陸續將運價及原物料高漲的成本轉嫁客戶端，搭配全球車市需求仍持續暢旺，並在取得律師團隊與當地協商，將重新出貨於美國市場，後續營運將逐步回溫，產業後市審慎樂觀看待。

此外備受矚目的原南港工廠開發案世界明珠將如期完工，整體銷售已達7成，17樓以下多數完銷，將挹注南港大量營運動能，也會持續在輪胎本業投入發展，目前已全力投入新世代產品研發，為不斷轉型的車用市場提供多樣化的選擇，並持續搶攻電動車後勤市場，已陸續開發出兩款電動車胎產品，料將穩定提升未來營運表現。