2022台北市長選戰，民進黨動向受到注目，據媒體披露，有前台中市長林佳龍的支持者做黨內台北市長對比民調，衛福部長陳時中支持度為22.5%，林佳龍支持度為19.6%，差距並不大。對此，資深媒體人陳敏鳳表示，林佳龍已經想要往北部發展，台北市長很有可能是林佳龍和陳時中的爭奪戰。

據《TVBS》5日報導，傳出陳時中透露，如果非選不可「會選台北市」，但陳時中面對媒體記者詢問，不願多談，快速離去；現又傳出有林佳龍支持者做出的民調顯示，若民進黨推派陳時中或是林佳龍參選，兩人差距僅有2個百分點，不過，林佳龍對此也回應，他現在是林靜儀競選總部的主任委員，只關注選舉。

前交通部長林佳龍。（曾薏蘋攝）

針對林佳龍和陳時中誰選北市議題，陳敏鳳昨（6日）在政論節目「年代向錢看」上分析，林佳龍看來想要往北部發展，所以才有民調顯示，林和陳時中民調只差2個百分點，因此現在民進黨台北市長選戰很有可能是陳時中和林佳龍爭奪戰；不過，陳敏鳳直言，林佳龍也可以選新北，因為林現今需要一個地方表現戰功，就像行政院長蘇貞昌之前復出選新北一樣。

陳敏鳳指出，她覺得從一開始民進黨高層就是想讓陳時中選台北，但現桃園市長鄭文燦搶人很兇，因為鄭很怕丟掉桃園，所以非常想找一個人接桃園的班，也因此才有媒體報導陳時中可能選桃園的消息，並引發外界分析，陳時中為此才趕緊表態若真「要選只選台北」的傳言。

至於桃園市長誰該參選，陳敏鳳認為，那就是鄭文燦自己該解決的事，目前看來民進黨高層還是屬意陳時中選台北，雖然陳時中支持度下滑很多，但在民進黨內的民調還是最高，所以沒有道理放在桃園。