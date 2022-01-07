湖人近期拿下難得的3連勝，戰績來到20勝19敗排西區6，未來仍有希望，而今天他們宣佈續留季中簽來的史丹利強生(Stanley Johnson)，給了他下一份10天短約，湖人總教練佛格(Frank Vogel)則特別稱讚了他的防守韌性，而這正是目前的湖人所大大欠缺的。

The Lakers just made it official: Stanley Johnson is back with the team on a 10-day contract https://t.co/RDI3ddJCRJ — Dave McMenamin (@mcten) January 6, 2022

其實在前陣子就有傳出湖人願意續簽強生，據名記者麥曼納米(Dave McMenamin)在前一天的報導就說湖人即將在周四續簽強生，而今天稍早則跟進證實了這則消息，相信湖人在強生效力期間就已非常看好他。

談到與強生續簽10天合約，總教練佛格說：「湖人對強生的到來感到很興奮，很高興他能重回陣中，他提供了湖人所缺乏的防守韌性，而他在接下來10天裡於球隊中扮演的角色還有待觀察。」明顯看出他的防守能力是能留隊關鍵。

強生這陣子在湖人期間出賽5場，並有3場擔任先發，場均出賽25.2分鐘，貢獻6.8分2.8籃板1.4助攻1抄截，投籃命中率45.8%、外線25%、罰球88.9%，1月1日對上拓荒者比賽砍下10分3籃板2助攻，命中率三圍分別是75%/66.7%/100%，其餘比賽雖然命中率普通，但在防守上都有貢獻。

強生今年25歲，身高201公分體重110公斤，司職前鋒，2015年以首輪第8順位被活塞挑中，效力到2019年，並參與球隊打了4場季後賽，接著陸續投靠鵜鶘、暴龍等隊，去年9月與公牛簽約，但出賽4場就遭棄，接著效力發展聯盟南灣湖人，後來則再次錯過為公牛上場機會，所幸受到湖人青睞。