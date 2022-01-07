免保證商業本票發行餘額近年快速成長、已突破兆元規模，金管會近來發現有公司發行免保票餘額已達淨值近10倍，日前已發函票券公會研議規範，要求票券商承銷時亦應檢視發行人的發行餘額占淨值倍數及負債比，以保障投資人、並降低票券商包銷風險。

據金管會統計，免保票發行餘額近年成長快速，已由2016年1月4日的7559億餘元，提高至去年12月9日的1兆5228億元。然而，部分免保票發行人的發行餘額過高，有15家占淨值倍數超過2倍、甚至有1家達近10倍，已有偏離健全財務結構之虞。

由於票券業承銷超過9成採取包銷，為避免發行人財務不佳造成票券業包銷風險過高，金管會近日發函給票券公會，要求近期內召集業者研議規範，票券商承銷時應檢視發行人免保票的發行餘額占淨值倍數及負債比，評估資金需求及發行餘額占淨值倍數的合理性。

銀行局副局長林志吉表示，票券業辦理免保票業務的自律規範，僅對票券業「持有」同一企業或集團免保票等訂有限額規範，未規範承銷發行人的發行額度占淨值比率，由於發行人可能請多家票券公司同時承銷免保票，一旦財務狀況不佳就有影響票券市場疑慮。

因此，金管會已請票券公會近日召集票券商，共同研議在自律規範中增訂規定，要求票券商在承銷免保票時，應檢視發行人發行餘額占淨值倍數及負債比，促使票券商共同維護票券市場信用工具品質，以利票券市場健全發展。

林志吉指出，公司發行免保票多半作為營運周轉金使用，以金控業、台電等電力供應業、中油等油品供應業、汽車租賃業、金融租賃業及證券業等較常發行。此項措施的目的是希望降低票券商包銷風險，兼顧需要於票券市場籌措短期資金的企業能順利取得所需資金。

為使此項措施得以順利推展，金管會已函知票券公會修正免保票自律規範時，應考量發行人所需調整期間，採逐步調降方式進行調整，避免對發行人籌措短期資金造成過大衝擊。後續將持續關注票券商辦理承銷免保票餘額情形、以及相關規範措施的推動進度。