牧德科技(3563)2021年合併營收為27.51億元，年增14.71%，軟板、載板設備需求強勁，且佈局已久的電測機設備將於今年正式出貨，牧德董事長汪光夏表示，今年營運成長幅度會比去年好，有機會挑戰歷年新高。

牧德近幾年持續擴大產品領域，從PCB軟板、載板再跨入半導體、Smart Camera等，高技術門檻的電測設備，牧德也佈局近兩年，目前電測設備在客戶端做最後的測試，預期今年可望正式出貨，牧德期待，機台加上自有晶片後能突破電測機推展障礙，為公司營運增添新動能。

牧德2021年12月合併營收為1.95億元，月減14.79%、年成長5.69%，累計2021年第4季合併營收為6.34億元，季減10.94%，2021年合併營收為27.51億元，年成長14.71%。

展望2022年，牧德表示，牧德有兩大成長動能，第一是載板市場已是非常熱絡，仍看好2022年持續暢旺，牧德在載板市場擬擴大至陸資客戶，且軟板市場持續復甦，再者是CSP電測機規劃將是2022年成長動能之一，過去電測機市場僅由國外某單一廠商獨占，對方競爭領先跟門檻很高，牧德這兩年持續克服突破技術的障礙，尤其是精密機械部分，相信在認證過程會有初步的斬獲，預期新產品將成為增添營收的生力軍。

牧德強調，創造客戶價值是牧德產品研發最大宗旨，故持續投入研發，開發高性價比新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，並持續保持市場敏銳度及技術優勢，對不同產業推出相對應之產品，共同創造產業發展。