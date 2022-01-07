工業電腦廠維田(6570)受惠客戶拉貨轉強、缺料紓緩及遞延訂單挹注，使2021年12月合併營收首破億元關卡，帶動第四季及全年營收齊創歷史新高、締造「三高」佳績。展望後市，由於訂單能見度已達上半年，公司對今年營運展望樂觀，將力拚再創高峰。

維田公布2021年12月自結合併營收1.02億元，月增達21.16％、年增達76.84％，改寫歷史新高。帶動第四季合併營收2.61億元，季增8.6％、年增達67.83％，連3季改寫新高。累計全年合併營收8.74億元、年增達43.8％，亦創歷史新高。

維田表示，受惠美國專案客戶拉貨轉強、缺料紓緩、先前因船期遞延出貨的訂單挹注，推升去年12月營收首破億元關卡、與第四季及全年營收齊創新高。目前訂單能見度已達上半年、且有延長趨勢，配合新客戶、新訂單及漲價效益顯現，預期獲利貢獻將持續走高。

以產品線觀察，維田去年以工業電腦達64％最高、工業主機14％居次、工業顯示器13％、其他9％。就產品銷售區域來看，則以歐洲達47％最高、美洲35％居次，亞洲及其他地區合計18％。

維田指出，歐美為全球工業電腦兩大市場，去年經濟活動隨著疫苗覆蓋率提升陸續解封，帶動訂單需求復甦。在客戶訂單長期穩定、市場需求持續成長下，對今年市場需求成長樂觀看待，並將持續開發符合市場及客戶需求的新產品，力拚今年營運再創高峰。

為感謝員工辛勞與激勵全體同仁，凝聚企業向心力並鼓勵員工長期儲蓄，維田去年12月成立員工持股會，自本月啟動「員工持股信託」，員工每月自薪資提撥一定比例金額，由公司相對提撥同額獎勵金給員工，激勵員工與公司共創良好績效、共享公司經營成果。