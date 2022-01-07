台中第二選區立委補選將在9日(星期日)舉行投票，無黨籍立委高金素梅昨(6日)在臉書曝光一段到台中掃街、力挺國民黨候選人顏寬恒的影片，她更透露為何現身台中的原因，就是因為「看到整個國家機器在輾壓一人！」影片曝光一天的時間，已有1.5萬人按讚。

高金素梅在影片中提到，這兩天都為什麼到台中，除了「食人一口還人一斗」，最重要是她看到整個國家機器在輾壓一人，台中第二選區的朋友很清楚知道，顏家從從標哥到寬恒其實是在地人也服務很久，政治必須要有溫度，所以才會親自到台中。

高金素梅也說，要讓鄉親和全台朋友知道政治如果脫離溫暖和人性，人們心中都有一把尺，尤其這次是國家機器輾壓一個人，所以我們不得不站出來！

高金素梅掃街畫面曝光後，引發網友熱烈討論，很多人在其臉書留言表示，「有高金委員助選找回正義，就是勇敢的力量」、「看見高金委員為正義發聲拉票，真的很感動。辛苦了，加油」、「台灣選民的素質要提高！不要被選舉的抹黑文化 污染！而失去正確的判斷力」、「真的不容易，立委好強」、「她說的一點都沒錯」。