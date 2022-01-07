日本桌球天后福原愛去年7月和江宏傑離婚，近日傳出她與先前被拍到的橫濱高帥男正式交往，還有意再婚，引來外界兩極評價。而她去年初回日本和朋友合開公司的現況也曝光，日媒報導根據資料該公司曾換過所在地，目前移到銀座的辦公大樓，面積約5坪大，在樓層介紹處目前連招牌也沒有，很難察覺該處就是福原愛所開的公司。

福原愛去年初因東京奧運回到日本，婚變風波隨之而起，她被拍到和高帥男共遊橫濱，兩人還住進同一家飯店，但福原愛強調兩人是一人住一間房間，指對方只是她心靈上的支助、開公司過程的諮詢對象，但隨著福原愛離婚，高帥男去年底也正式離婚，前妻受訪時更承認，福原愛是造成兩人離婚主因。

江宏傑承認仍有與福原愛聯繫，但不清楚她再婚消息。（圖／中時資料照片）

對此，日本資深娛樂記者兼名嘴井上公造先前預言，認為福原愛有可能在今年1月報喜宣布再婚，認為此舉可能會讓外界認為她遇到真愛，可能有望挽回形象，但福原愛至今沒回應，江宏傑日前則尷尬回應要問本人，他承認仍有與福原愛聯繫，平日前妻都會透過視訊跟小孩聯繫。

福原愛去年和朋友籌組「Omusubi」公司，意思是「結」、御飯糰的意思，當時她表示運動員時期常吃媽媽捏的御飯糰，所以吃了飯糰就會有「要好好加油」的想法，希望透過這股正面力量回報給社會，但不久就爆出不倫風波，公司還一度傳出恐將倒閉。

《週刊女性》報導，福原愛去年開了公司後兩個月就緊急關閉，並將地址改為自己家，去年9月再改登記到位於銀座的大樓，記者到現場後，並未看到「Omusubi」的招牌，只出現「有限公司DMM．com」，詢問該公司是否有與福原愛合作？對方回應基於使用者個人相關資訊部分無法回答，「也沒有拓展事業的計畫」，讓福原愛的公司去向再度被打上問號。