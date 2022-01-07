小編今天（7日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電5日出現高達12筆鉅額交易，更有一筆以22張出現721元天價配對交易成功，到底是何方神聖所為，市場費疑猜，有投資專家認為「不合理！」，也有人猜「下錯單」；不只台積電出現天價鉅額交易，6日股王矽力-KY慘殺跌停，但有二筆共八張鉅額交易，以高於收盤跌停價5.51％、即以4,674元完成配對交易。

【1】台積電鉅額交易 驚見721元天價

台積電5日透過配對交易出現22張、每股721元天價，總金額1,586.2萬元。對此，多位投資專家都表示看不懂。富邦投顧董事長蕭乾祥說，可能與外資近來看好台積電目標價多從七、八百元起跳有關；凱基投顧董事長朱晏民也大喊「不合理」、「猜不出來」；中信投顧研究部經理陳柏州認為，「芭樂單的機率高，可能下錯單吧！」。

【2】海空貨運價 元月漲聲再響

運輸業搶賺紅包，海、空貨運1月同步雙漲。這波貨櫃海運紅包行情，由需求最旺的美國線帶頭喊漲，貨代業者透露，許多船公司將大陸至美西線每40呎櫃GRI（綜合費率附加費）調漲200～300美元，台灣至美西線每40呎櫃調漲500～1,000美元，漲幅更大。

【3】全球海運霸主換人 MSC擠下馬士基

全球最大貨櫃航運業者換人做！瑞士商地中海航運（MSC）以超出1,888TEU（20呎標準櫃）的運能差距，成功躋下萬年霸主-丹麥馬士基（Maersk），奪下貨櫃航運一哥的寶座。海運業者指出，兩大業者各採不同策略，地中海運近二年大手筆搶買二手船隊，拉大運能，而馬士基則一改削價競爭的商業模式，進行海空陸物流垂直整合，打造新物流帝國的版圖。

【4】10檔官股進場護盤 跟三大法人對作

三大法人6日轉為賣超，金額達119億元，法人操作偏空，加權指數盤中一度重挫約247點，所幸八大官股券商進場護盤買超逾27億元，鎖定台積電買超11.68億元，對聯發科、聯電及鴻海等重量級權值股，均積極加碼，台股最後跌勢收斂。

【5】Fed估3月升息 專家爆小心這些重災區

由於聯準會官員表示這次升息回合的速度或許更快，縮減資產負債表速度可能超過前一輪，造成5日美股重挫。專家認為，若Fed加速退場加，對亞洲資產類別而言非好事，會有更多資金流出，造成股市走疲和外匯貶值壓力。