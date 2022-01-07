國軍宣導官兵不要酒駕又破功。日前跨年夜才發生海軍田單軍艦與反潛大隊兩位士兵酒駕一死一重傷的慘劇，似乎仍無法引起警惕作用。空軍保修指揮部一名梁姓上校組長，4日晚間外宿與友人飲酒後開車返家，遭松山分局員警攔檢，酒測值0.22，雖未達標準，但仍遭扣車並開立3萬元罰單，但事後梁員未向單位回報，空軍事後獲報後，決定嚴懲將梁員記一大過並列為汰除對象。

據調查，梁姓上校在4日深夜11時許，駕駛私家車，行經松山區民權東路四段，轉富錦街107巷口時，遇上正在進行酒測勤務的松山分局警員，警方現場聞到他身上有酒味，立刻詢問是否有喝酒，梁姓上校當場也即坦承喝了兩罐啤酒後開車。

員警當場要求梁員下車進行酒測，並告知梁員酒駕及拒測的相關法律規定後，梁員同意接受酒測，酒測值達0.22毫升，並未達公共危險標準。但依規定仍要依法扣車，開立3萬元罰單，梁員簽名後自行離去，並並未向單位回報。事後軍方才獲知。

空軍司令部表示，對於高階幹部未能潔身自愛，漠視法紀及嚴禁酒駕規定，深表遺憾與痛心，已要求各單位賡續加強宣導，以防杜類案再生。單位已召開軍紀檢討會外，並依國防部令頒「國軍官兵酒後駕駛交通工具及拒絕酒測懲罰參考基準表」核予重懲。