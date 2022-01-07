詮欣(6205)2021年合併營收為15.99億元，年增19.82%，為2017年來新高，詮欣搶攻車用及伺服器領域有成，預估今年車用產品占比可望達15%，隨著電動車相關產品出貨放量，詮欣董事長吳連溪表示，未來營運將以車用電子/ADAS、USB4.0、5G/ＷiFi6、元宇宙四大主軸為主，預期將帶動公司業績持續成長，未來兩年獲利可望較去年大躍進。

詮欣從2006年啟動轉型布局車用市場，將公司定位為「電動車關鍵零組件主要供應商與Tier1設計夥伴」，公司於2006年到2021年共取得7家VDA 6.3稽核，目前詮欣車用產品分為DMS(Driver Monitor Systems/汽車電腦主板/抬頭顯示器/駕駛疲勞監視)、ADAS車用攝影模組、EDGE Computing(具儲存功能)、V2X系統(車聯網)及ADAS系統連接器(I/O連接器)四大領域，客戶涵蓋歐美主要車廠。

在電動車部分，詮欣在美國電動車大廠的滲透率持續攀升，由原來的一顆影音娛樂系統連接器，近期再拿下該車廠的3顆車載鏡頭連接器，預估今年第2季出貨可望放量，公司亦切入新創電動車大廠供應鏈，提供車載鏡頭模組連接器，詮欣預估，今年車用產品占比可望達15%，2023年及2024年可望倍數成長。

除車用產品開始收割，詮欣也切入伺服器及Storage內部線、Switch內部轉換連接器與外部線，並已開始生產400G相關產品。

IPC、車用與網通相關產品貢獻，詮欣2021年12月合併營收為1.47億元，年成長38.14%，累計2021年合併營收為15.99億元，年成長19.82%，為2017年來新高。

在自動駕駛系統滲透率持續提升及5G與雲端運算設備需求強勁下，詮欣對2022年充滿信心與期待，預期2022年營運將優於2021年。