NBA官方在7日公布今年全明星賽首輪票選結果，勇士當家球星柯瑞以258萬4623票暫時位居拿下票數最多的球星，另有3名球星得票數突破200萬大關，分別是籃網杜蘭特(236萬0435票)、公鹿阿提托康波(214萬5835票)與湖人詹姆斯(201萬8725票)。

今年全明星周末將於克里夫蘭舉行，時間在2月19到21日，這次票選從去年美國時間耶誕節開跑，比較特別的是，球迷除了每天都可投票，包含去年耶誕節與今年1月7日、1月13日、1月17日、1月20日這5天為雙倍投票日，投1票等於兩票。

接下來第2輪的票選結果將於14日公布，然後28日將會公布全明星先發陣容，至於全明星替補陣容則在2月3日公布，球迷可以趕緊上網把自己的一票投給最愛的NBA球星。

至於各個位置的前3名領跑者，分別是西區前場詹姆斯、金塊約基奇(164萬9809)、快艇保羅喬治(107萬2591)；西區後場柯瑞、獨行俠東契奇(78萬7690)、灰熊莫蘭特(66萬9033)；東區前場杜蘭特、阿提托康波、七六人恩比德(123萬6060)；東區後場公牛迪羅薩(148萬7598)、籃網哈登(89萬2065)、老鷹崔楊(86萬2878)。