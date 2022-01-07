台中立委補選激戰，國民黨新北市議員葉元之最近因台中捷運藍線「正英站」議題，槓上前交通部長林佳龍，竟遭網友留言恐嚇。對此，葉元之痛批，自己遭到林佳龍粉留言恐嚇，已向警方報案並提告，並批已退黨的備役少將于北辰，當自己遭到恐嚇時，于的第一反應不是將心比心，而是質疑真假，他感到冷血。

葉元之昨（6日）在臉書發文表示，針對前日林佳龍粉，留言對他死亡威脅一事，他已經完成報案，並已經成案，不想姑息這種躲在鍵盤後面的恐嚇行為。葉並指出，他受到恐嚇，但遭已脫黨並要投入選舉的前黨員于北辰懷疑是自導自演，說要自己報案並成案才相信確實受到死亡威脅，他是不太懂這個邏輯在哪，受到死亡威脅，跟有沒成案到底有何關係。

葉元之感嘆，自己本來不想公開這個威脅內容的全文，因為侮辱到母親，但既然于北辰有這樣的質疑，他就公開全文，看看他有沒可能造假這種內容。附帶一提，茶葉罐就是子彈或炸彈的黑話，恐嚇者前面駡完母親，後面說要送自己茶葉罐，于北辰總不會認為該網友要請他喝茶吧。

對於于北辰的家人被威脅，葉元之直言，自己心情可以理解，但于北辰看到別人遇到一樣的事情時，第一反應不是將心比心，而是質疑真假，這不僅自我中心，雙重標準，更是冷血！

葉元之稱，于北辰的家人受威脅，沒有人認同這種行為，自己前天po文揶揄他，並不是懷疑于自導自演，而是自己認為一個堅守立場的國民黨政治人物，絕不會因為民進黨人有關心，就跑去支持民進黨的候選人的。葉批評，「自己立場變了，就不用怪東怪西，把國民黨形容的那麼不堪」。