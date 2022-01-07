桃機群聚6日深夜再增加4例確診個案，1名機場女保全、3名金嗓歌友及家屬，累計來到12人確診。桃園市長鄭文燦7日舉行防疫專案會議，詳細說明個案狀況。

鄭文燦表示，先前防疫計程車司機改為3天採檢1次、信實公司員工更是天天採檢，原先其他桃機工作人員是7天採檢1次，但昨（6日）公布1名桃機保全、2名金嗓歌友會會員、1名歌友會家屬紛紛確診，建議中央桃機保全要提高採檢頻率。

市府防疫專案會議簡報指出，新增的4例確診中，有3人與金嗓歌友會有關紛紛確診，且都曾接種過2劑疫苗。案17368，50多歲男性計程車司機於去年7月16日、10月26日接種2劑莫德納疫苗；案17369，50多歲女性歌友會會員，去年10月19日、11月30日接種2劑BNT疫苗；歌友會會員女性家屬於去年10月20日、11月30日接種2劑BNT疫苗。

「幾乎都是突破性感染！」鄭文燦說，桃園次次遇到大型群聚案件，採檢必須嚴謹，即便金嗓歌友會是鬆散的組織，但還好有名冊、通訊錄，會員名冊約有800人，6日已採576人，其餘今天要完成，現在擴大採檢是必要的，同住家人也要通知採檢，要找出潛在病例確保社區安全。