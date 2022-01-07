主持天后陶晶瑩先前和老公李李仁到美國陪大女兒過節，近日她回到台灣跟李李仁住進飯店開始進入隔離期，昨(6日)她不忘發文宣傳自己所開的麻辣燙店開幕，歡迎網友前往嘗鮮，但引來部分網友反應失望、食物沒熟，她也親上火線回應致歉了。

陶晶瑩上月底和李李仁飛到美國探望在當地念書的女兒荳荳，兩人還跟網紅「德州媽媽」見面，讓德州媽媽事後寫下：「彪哥跟我一起在公園吃Taco，我感覺次元壁破了」。近日陶晶瑩和李李仁回到台灣後，陶晶瑩也開始分享自己的隔離時光，並開直播跟粉絲互動，她所開的餐廳「辣杯杯」6日在新光三越南西店三館B1開幕，陶晶瑩寫下：「很抱歉我們因為隔離不能前往巡店，謝謝工作人員！辛苦你們了！」

有網友反應餐廳食物沒熟，陶晶瑩親自回應。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

昨陶晶瑩分享開幕第一天生意不錯、大排長龍，「謝謝各位支持！隔離完後一定要去現場吃一杯、喝兩杯！」引來許多網友及藝人朋友回應，納豆寫下：「想吃」，陶晶瑩大方回：「我請你吃～～」，另有網友說下班後興奮跑去嘗鮮，雖然晚上沒有排隊人潮，卻等了很久，開動後才發現食物都冷了，覺得很失望，陶晶瑩親自回：「第一天的反應問題我們收到了！謝謝你，也不好意思讓你失望，怎麼跟你聯絡補償你？」

陶晶瑩親自回應反應負評的網友。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

另有網友說：「餐點漏掉，跟店員確認後又等了一陣子才補上，結果麵根本沒熟，很敷衍應付」，陶晶瑩回應：「對不起，今天客人多到忙不過來，我們會改進的！下次我請你吃？等我去當店長時你來相認好嗎？」其他網友則建議說：「不會選在第一波就去吃！因為一定會因為人潮眾多忙不過來等情況，導致影響到出餐和口味～我改天再去吃」，陶晶瑩感動表示：「謝謝你等我們熟練一點」。