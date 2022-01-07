由於疫情後期能源需求旺盛，加上俄羅斯天然氣出口量減少，使得歐洲今年爆發嚴重能源危機，這也突顯能源轉型過程中的痛苦與壓力，有專家示警，從歐洲的案例可以預判，美國在未來十年向綠色能源轉型時會遇到的衝擊，將全面影響經濟與日常生活，呼籲各界應該要做好準備。

外媒報導，花旗金融集團大宗商品全球主管Ed Morse就歐洲能源危機發表看法，他說：「供應上的波動性造成歐洲天然氣價格陷入難以預測的狀況，12月時飆上新高，但隨著美國天然氣船的到來，價格又出現暴跌，但受到俄羅斯供應量減少，價格也開始反彈。」

歐洲天然氣價格在過去一年內，已經飆漲5倍，以英國為例，由於能源價格上限讓業者無法將成本反映給消費者，導致許多廠商接連倒閉，因此英國能源監管機構Ofgem有意在今年初調高能源價格上限，但會造成家庭電費跟著上漲，金融機構Investec預測，調高上限後，英國家庭的電費每年將會上漲將近56%，需要多付約700英鎊（約新台幣2.6萬）的費用。

報導指出，這並不是歐洲會遇到的特殊情況，而是全球追求綠色能源國家在轉型時會遇到的衝擊，Ed Morse認為，從此事可以預測美國未來10年能源轉型過程中會發生的狀況，「我們處於能源轉型的第一個危機中，放棄使用化石燃料，是一個顛覆性、破壞性的事件，它將在國內與國際上造成不和諧。」