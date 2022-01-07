大陸《環球時報》7日報導，布魯塞爾時間6日，世界衛生組織衛生（WHO）緊急專案執行主任邁克爾·里安在WHO例行記者會上表示，得益於中方採取的嚴格有力防控措施，WHO評估認為，北京冬奧會和冬帕奧會舉辦期間，不會增加疫情傳播的風險。

里安介紹，WHO與北京冬奧組委及國際奧會密切合作，就賽事安全舉辦提供技術建議。中國採取了嚴格的防控措施，面向運動員等發布了《北京2022年冬奧會和冬帕奧會防疫手冊》，WHO將對此繼續進行評估。里安說：「我們非常有信心，根據當前WHO獲取的資訊，北京冬奧組委制定的防控措施非常嚴格有力，基於此，北京冬奧會和冬帕奧會舉辦期間，不會增加疫情進一步傳播的風險。」

里安表示，注意到中國近期出現了新冠肺炎疫情，但是中國政府採取了強有力的防控措施，WHO將進一步關注。就目前情況來看，由於北京冬奧組委採取了嚴格防控措施，WHO評估，北京冬奧會舉辦過程中的特定風險不會增加。WHO會繼續密切跟蹤、評估北京冬奧會期間的最新防控措施。

據悉，北京2022年冬奧會計畫於2月4日開幕，2月20日閉幕；冬帕奧會計畫於3月4日開幕，3月13日閉幕。中方把疫情防控放在首要位置，與國際奧會、世界衛生組織等各利益相關方成立了疫情防控專項工作組。2021年12月13日，國際奧會、國際帕奧會和北京冬奧組委發布了第二版《北京2022年冬奧會和冬帕奧會防疫手冊》。北京冬奧會和冬帕奧會將嚴格落實「雙閉環」管理，實施「一場一策」 「一館一策」防疫措施，確保疫情防控安全，為冬奧賽事提供優質、貼心的服務保障。