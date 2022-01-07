【愛傳媒藺奕專欄】『我是楊宥瑜Yuyu，是個在影視圈打滾多年的製片，在即將邁入「四十不惑」之際，自編自導了《命中註定那頭鵝》這部處女作，正式「中年轉職」成導演了！』
這是yuyu在嘖嘖群募的自我介紹，2017年在金馬創投認識她的時候，只覺得我們像一群孤獨的太空人，從太空艙裡瞻望我們即將接戰的遥遠星系。四年過去了，她指名邀請我參加《命中註定那頭鵝》短片首映會作為慶祝，我發現她自己的雙腳悄悄離地、 懸浮而起，没人發現這個秘密。
這齣愛情浪漫短片展現出一種不斷向内索求的好奇與困頓，女主角的臉上一直呈現一種淘氣的天真，文策院的丁董坐在旁邊，我跟她說這就是我認識的yuyu無誤。
劇情裡，她有一張總在發問的臉，她的主動、被拒、分手、無理取鬧，這年頭女人該不該服膺三從四德七出三不去，我很期待備孕中的長片啊，愛情片不應只是「要嘛忍、要嘛滾！」
每一位勇於嘗試的女孩，都是妳自己的超级英雄，日復一日地拯救自己，那些在我們身上造成黑夜的，也可能留下一些星星給我們。
我以為，一定要愛上一個自己認可的人，清晰感受到每日的幸福翻倍累積。愛一天，就好像理想的世界又鑄成了新的一小部分。雖然大家都兩個眼睛一個鼻子，但其實我們根本不一樣。终其一生，我都在用心臟共鳴尋找同類，所以去愛吧，去愛那個一提起他的名字，就能感受到驕傲的人。
作者為文學奬得主
照片來源：作者提供。
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