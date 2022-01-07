Oh he thought this was cool huh!!?? Nah we ain’t going for this! Sorry but this ain’t going to fly! How insensitive can you be to say something like this. Beat it man! I pray for you but there’s no place in our beautiful game for you! https://t.co/UgVOBUOsPK — LeBron James (@KingJames) January 6, 2022

就在6日火箭與巫師之戰，火箭後衛小凱文波特投進絕殺三分球，幫助火箭114比111擊退巫師同時，巫師主場主播康索竟然說出一句充滿爭議的評論，「小波特就跟他父親一樣，在正確時刻扣動了扳機。」引發「小皇帝」詹姆斯發推痛批康索麻木不仁！

因為小凱文波特的父親老凱文波特，之前是一名職業棒球員，曾在1993年，當時老波特才19歲，就被控訴持槍謀殺一名14歲女孩而被判刑4年半，隨後2004年，當時小波特才4歲，老波特在酒吧跟人發生爭執，結果被開了5槍不幸過世。

只是無論如何康索不該拿老凱文波特過去的事蹟嘲諷小波特，也讓詹姆斯發推表示，「他應該覺得這很酷吧，不！我們並不這麼想，你不能在自己主場那樣說話，你要多麼麻木不仁才說得出口，我為你祈禱，但在我們美麗的比賽中已經沒有你的立足之地。」

不過康索也馬上公開跟小凱文波特致歉，強調這一切只是烏龍一場，因為他把老凱文波特跟之前曾在華盛頓子彈隊效力過的同名同姓球員凱文波特搞混了，而且他也沒有意識到自己形容小波特的絕殺球具有傷害性與麻木不仁，他已經親自跟小波特道歉，也希望可以趕緊跟小波特當面交談。