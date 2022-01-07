擁有逾 25 萬人追蹤的正妹「CC 西西」過去曾以「陸軍美人」身份登上綜藝節目，大秀傲人「F 級上圍」因而引發廣大討論！日前，她在 IG 上傳了一系列運動穿搭照，立刻引來上千人按讚。
只見她身穿黑色運動套裝，用手微微將褲頭拉下，露出明顯的「川字肌」線條，搭配胸前飽滿的「人字溝」，畫面相當惹火。網友看完也忍不住直呼：「跟著西老師動吃動」，而西西則是俏皮回應：「跟我運動會累死😂」
事實上，西西原本就是「陸軍專科學校」出身，當過職業軍人，也受過專業的體能訓練。3000 公尺的跑步成績，通常都在 14 分鐘內完成，而她的打靶表現也十分優秀，幾乎都可以「滿靶正中紅心」！超強體能連男生也不得不佩服！
不僅如此，在西西細皮嫩肉的 F 級長輩上，竟然還有著肉眼可見的「暴露青筋」！而這也因此成為她的招牌特色，每每身穿低胸上衣時，幾乎都能欣賞到青筋福利，不科學的完美身材也讓大批老司機忍不住按下追蹤鍵。
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