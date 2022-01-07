友達旗下驅動IC大廠瑞鼎科技(3592)今(7日)掛牌上市，開盤即以531元開出，早盤來到542元，漲幅逼近76%，幸運中籤戶如果一早賣出，可望有約23萬元大紅包入袋。

瑞鼎公開申購共吸引近70萬筆參與，每股承銷價308元，由於申購張數僅1517張，中籤率僅0.23%。

瑞鼎開盤即以531元開出，漲幅達72%，早盤一度來到542元，漲幅逼近76%，中籤戶如果順利賣出，將有高達23.4萬元的獲利。

友達集團旗下瑞鼎去年前3季合併營收181.74億元，較去年同期成長78.7%，每股盈餘(EPS)高達46.95元；2021年前11月合併營收224.8億元，較去年同期成長74.5%，預期2022年整體營運動能，在手機採用AMOLED面板持續高滲透率、大尺寸顯示由家用轉為商用需求、車用面板數量成長及尺寸大型化等，整體營收可望維持雙位數成長。