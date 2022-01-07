台股加權指數7日開高在18388.16點，權王台積電（2330）開在643元，小跌1元，買單拉抬國巨（2327）、聯電（2303）、元大金（2885）等大型電金權值股，台股早盤指數呈現反彈，上漲逾60點。

市場預期美聯準會（Fed）可能更快升息與縮減資產負債表下，美國內需型與科技指數表現弱勢，除展望正面的半導體指數逆勢上漲外，其餘指數皆呈現下跌，四大指數漲跌幅介於-0.47％至0.75％。

所幸台積電ADR上漲1.15％，台指期夜盤上漲54點，漲幅0.29％，預期可支撐台股表現。

宏遠投顧指出，近期受到Fed鷹派提早升息的影響，美股仍有漲多修正壓力，美國科技股、電動車及元宇宙相關概念股，可能漲多修正，也會影響台灣相關科技股及概念股股價。

但只要美股不是大跌，外資也持續認錯回補台股，台積電、鴻海集團、貨櫃航運股、金融股、業績股、高殖利率股，將成為近期台股撐盤及投資主角，台股大盤仍有再創新高的可能。