我國旅日強投陳偉殷本賽季黯淡收場，在日職阪神虎一軍投沒幾場就因傷被下放二軍，也讓他季後身價大跌，更頻頻遭到日媒、韓媒、美媒批評。而近期日媒《週刊朝日》又再次提及他，說有阪神OB認為他繼承王牌左投能見篤史14號球衣，但表現令人失望。

這其中就提到有阪神OB認為，陳偉殷和名將能見篤史不能單純做比較，畢竟14號已是王牌左投象徵，而陳偉殷應該也知道自己扮演著重要角色，但結果是令人失望的，雖然受傷，不過只在一軍投1到2場也說不太過去。

陳偉殷季後遭多家媒體指名，認為表現不符身價，日媒《BaseBall Channel》曾對各隊洋將給出評價，提到陳偉殷時則給出差評，稱他為「繳出失敗賽季左投老將」。韓媒《OSEN》也不留情，寫說他旅美後在日本「吃了就跑(韓文，類似「薪水小偷」)。

接著《ESPN》記者施恩菲德(David Schoenfield)提到MLB 2016賽季，認為當季是「自由市場指標性一年」，原因是當年市場金額高達24.3億美元，創下歷史新高，其中有14名選手合約總額超過5000萬美元，就包括陳偉殷與馬林魚簽下的5年8000萬美元。

不過相信陳偉殷並沒被這些外在因素影響，前陣子他在臉書發文向大家報平安，並給自己很大期許說：「在新的一年，除希望各位都能快樂、平安、健康以外，也希望自己能夠完全燃燒，回到球場幫助球隊拿下勝利。」目前他正在努力訓練，期望未來能再創佳績。