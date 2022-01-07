縣市長選舉將於年底登場，各黨推派人選也開始引起討論，而國民黨台北市黨部的市長民調更被爆出裡面有媒體人黃暐瀚，黃也承認此事。國民黨台北市議員游淑慧昨對此表示，雖然現在很多人說蔣萬安委員會代表參選，可是我們還是有黨內民主機制，不能拒絕可能有其他人，但對於黨內民調找哪些人，她不清楚市黨部考量。

節目《POP搶先爆》主持人邱明玉昨專訪游淑慧關於北市長選戰，她提到有報導指出，國民黨北市黨部北市長民調中，把媒體人黃暐瀚擺進去，但黃從未說過要選，「其實你們人選不是大家都知道是立委蔣萬安？為什麼還要做這民調還把黃擺進去，這是我比較好奇的地方」。

游淑慧回應，第一，雖然說現在很多人說萬安委員會代表參選，可是我們還是有黨內民主機制，不能拒絕可能有其他人，有一些人已經表態，像議員羅智強，所以黨內互比本來就要做，至於黨內民調找哪些人，這我不知道市黨部的考量，但是未來只要有人還要參選，勢必要做黨內互比民調。

游淑慧接著說，第二，我知道市黨部對於今年市長選戰很謹慎，大概從去年不斷做滾動式民調，相信民進黨也有，萬安委員就我目前知道，他算是穩定領先，從去年到現在沒有太多起伏，但去年會跟衛福部長陳時中民調拉的比較近，是因為當時陳時中民調較高，但陳時中跌落神壇後，他們差距拉開。

不過，游淑慧也認為，未來陳時中也不太可能來選台北市，因為他必須為3+11還有萬華疫情、疫苗負責，且台北市副市長黃珊珊大概從去年六月之後聲量有起來，靠的就是炮打中央，但因為碰到好心肝事件，聲量有改變，但政治人物不能看得太快，永遠不知道會有什麼風浪。