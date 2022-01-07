顏清標血壓飆高送醫 顏寬恒曝最新病況

台中第二選區立委補選最後倒數，6日卻傳出國民黨候選人顏寬恒的父親顏清標，疑因被問及母親祖墳問題、氣到血壓飆高送醫，顏寬恒今天上午持續到大肚區車隊掃街拜票，他對此表示，父親的血壓昨晚已穩定，謝謝大家關心。但對於顏清標血壓飆高的原因是否與祖墳有關，顏寬恒不願多談。

顏寬恒上午在台中市議員林汝洲、大肚區農會總幹事趙信賓陪同下，以車隊方式在大肚區掃街拜票、最後懇求選民支持。對於顏清標的身體狀況，他說，父親是長期勞累、昨感到不舒服，當下就在旁人攙扶下去醫院急診，現在情況已經比較穩定。

顏寬恒說，因目前屬於防疫期間，醫院對探病有管制，他尚未去醫院探視父親，但昨天下午，醫師已為父親做了相關的檢查與安排，血壓也在昨晚穩定下來，目前就是讓父親多休息。

而對於顏清標是否是因被問及母親祖墳土地問題才引發身體不適？顏寬恒不願多談，只簡單表示「謝謝大家關心」、「現在不談這個，只希望爸爸身體快點恢復」。

至於Dcard上有鄉民質疑此事是顏家刻意來洗版，顏寬恒說，現在最擔心父親身體，有誰會去用自己長輩的身體做這樣的散播？