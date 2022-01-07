Omicrom病毒來勢洶洶，國內陸續出現本土確診案例，導致社區感染風險增加。因應農曆年關將屆，前往傳統市場採買的人潮增多，為避免病毒趁機而入，台中市民進黨籍議員邱素貞、南區國光里長陳雅惠，7日前往南區第三市場發口罩，提醒攤商與民眾，確實戴好口罩。

國內近期出現本土新冠肺炎群聚感染案，讓平靜的疫情，出現升溫跡象，由於農曆春節將屆，傳統市場是許多民眾採買的首選，市議員邱素貞與國光里長陳雅惠，7日在第三市場自治會長陳錦汶等人陪同下，到台中路上的第三市場發口罩，受到攤商與民眾比讚歡迎。

邱素貞表示，境外移入持續增加，上個月中，國內出現本土確診個案，讓疫情出現變數，由於病毒無所不在，防疫不能掉以輕心或心存僥倖。

陳雅惠指出，快過年了，前往傳統市場採買的人潮增多，最近Omicron入境病例每天增加，疫情「有點緊張」，她呼籲攤商確實戴好口罩、勤洗手，做好防疫基本功，保護好自己、也保護別人，避免病毒趁機而入。

第三市場自治會長陳錦汶說，去年疫情期間，市場生意一落千丈，最近這幾個月期間，疫情稍微平靜，好不容易可以喘口氣，未料上個月陸續出現本土確診案例，再次重創市場買氣。

由於農曆年前期間，是市場的旺季，生意較平常熱絡，採買人潮增加，感謝邱素貞與陳雅惠多次到市場發口罩，關心市場民生經濟，希望杜絕病毒再次發威，讓民眾安心過好年。