國產(2504)涉嫌內線交易，調查局6日兵分24路搜索及約談，總裁林孝信、林孝信胞妹林富美、林孝信兒子中保科副董事長林建涵等20多人複訊後，分別以不同的金額交保。國產集團士氣低落，國產晨盤跌幅在3%以上、中保科(9917)跌幅近1.5%，而惠普(8424)跌幅則在1%以內。

國產、中保科皆表示，公司已配合提供相關資料，對本財務業務沒有重大影響。

檢調獲報，國產在2019年10月14日發布重訊，公告孫公司「GREAT SMART」處分國產實業(福建)水泥有限公司等訊息；此外，2020年3月，國產建材實業也曾召開董事會，決議通過擬實施庫藏股買回股票，預定從當年度的3月18日開始買回10萬張，區間價為8至13元。但林孝信等大批內部人，卻利用2次重訊公布前後，提早進場買進國產股票，涉嫌違反證交法內線交易罪。

台北地檢署複訊後，7日諭令林孝信以300萬元交保。林孝信胞妹林富美、國產建材實業董事張世宗，2人各100萬元交保；林孝信的兒子中興保全副董事長兼國產公司法人代表林建涵、時任國產董事林純美、曾任國產董事的國賓影城創辦人張明吉、國產公司董事林泰宏，4人各50萬元交保；中興保全副總經理陳素玲、林泰宏友人賴金道，2人各30萬元交保；國產公司前董事張連豐、國票金總經理邱彥郎，2人各諭令20萬元交保；國產公司副總經理溫上元及其前妻蕭采彤，2人各15萬元交保；林富美媳婦楊卉琳、林泰宏妻子蔡秀球、林純美的人頭帳戶周健如、張世宗的胞弟現任國賓影城董事長張中周、張連豐妻子張簡雪雲、國票金經理李憲忠，6人各以10萬元交保。