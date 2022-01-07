行政院不當黨產處理委員會2018年調查婦聯會時，懷疑170箱檔案及資料被辜家以碎紙機全碎掉，向台北地檢署告發婦聯會前主委辜嚴倬雲、雲朗集團董事長的女兒辜懷如、辜家劉姓助理3人毀損政治檔案、侵占罪、背信罪、毀損他人文書4罪罪嫌，成為「促轉條例」立法後，首起涉及毀損政治檔案的刑事案件。北檢歷經2年多偵查，認定罪嫌不足，7日將辜嚴倬雲3人不起訴。

黨產會指控，黨產會2018年2月7日起陸續約詢婦聯會員工、司機、辜懷如等人，懷疑婦聯會員工2017年5月中旬，在辜嚴倬雲指示下，將該會2006年前帳冊、檔案等會務資料，依據不同處室分門別類，並加以裝箱標示搬至台北市德惠街的台泥大樓倉庫，交由辜嚴倬雲、辜懷如保管。

黨產會告發辜嚴倬雲母女毀損政治檔案，檢打臉不起訴。(中時資料庫)

黨產會指控，2017年11月底至12月初，經辜懷如指示其劉姓助理，自德惠街將婦聯會資料搬移至嘉新大樓內。另在辜嚴倬雲指示下，由辜懷如、劉姓助理將其銷毀。

辜嚴倬雲、辜懷如雖辯稱，2017年5月中旬自婦聯會運至德惠街的會務資料，皆為辜嚴倬雲私人物品，「然據本會約詢相關人等，均一致表示前開物品，包含各處室2006年以前的檔案資料，共計170箱。」

黨產會認為，辜嚴倬雲、辜懷如等人行為涉及刑法業務侵占罪、背信罪嫌、毀損他人文書罪嫌，及促轉條例第19條毀壞政治檔案罪嫌，於2018年3月向北檢告發，檢方認為罪嫌不足，今將3人不起訴。