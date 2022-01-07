2011年新北市積穗國小營養午餐桶長蛆，檢調查出有38名中小學校長、數名主任和評選委員涉收廠商賄賂；時任頭前國中校長曾茂山遭羈押56天，一、二審法院判他有罪，後來逆轉改判無罪確定，他聲請刑事補償，台灣高等法院以每天4000元計算，准予補償22萬多元。

曾茂山請求刑事補償並表示，受羈押時54歲，羈押期間他有皮膚病、血壓飆高送急診，所以身體損失也很嚴重，交保之後回去常常做惡夢，睡不好覺，羈押造成他身心靈嚴重受創，身為教育人員是最大的痛，再多的彌補，過去的損失都沒辦法彌補。

高院考量當時新北地院法官所為羈押、禁見處分雖無違法及不當之處，但羈押、禁見之處分對曾茂山不僅在心理上造成嚴重打擊，對名譽、信用等人格權之損害亦甚重大，補償每天4000元，羈押日數為56日、補償金額合計22萬4000元。

營養午餐案，當年檢方查出38名中小學校長 、數名主任和評選委員涉收廠商賄賂，其中14名校長已被判有罪定讞，去年9月最高法院針對劉創任等6校長判刑確定，另4人撤銷發回更審。

另時任網溪國小校長潘教寧、林口國小校長蕭茂生及中和國小校長傅育寧、集美國小校長吳永裕等9人獲判無罪確定。業者李慕柔等4人，遭高院更一審分別判處6月至1年2月不等徒刑，可緩刑確定。