Gobert had two negative rapid tests on Wednesday, but a PCR test has since returned positive for COVID-19. Jazz play the Raptors in Toronto on Friday. https://t.co/zOUuTJTXpv — Shams Charania (@ShamsCharania) January 6, 2022

還記得前年NBA宣告停賽的「導火線」是誰嗎？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞7日搶先爆料，先前兩次快篩檢測呈現陰性的爵士中鋒戈貝爾，卻在今天經過PCR檢測呈現陽性，隨即觸發聯盟健康與安全協議停賽，加上爵士傷兵爆棚，明天與暴龍之戰恐將人手短缺。

NBA前年3月停賽的起因，就是戈貝爾與米契爾兩名爵士球星先後傳出確診消息，如今相隔快要兩年時間，戈貝爾竟然再次傳出可能確診的噩耗，儘管當前觸發協議最快只要6天就可結束隔離出關，可是戈貝爾恐怕必須缺席更久時間才行。

爵士當前也陷入嚴重傷兵潮，明天作客遭遇暴龍之戰，目前已經確定背部拉傷的米契爾、右膝受傷的康利、左指扭傷的波達諾維奇等先發不打，加上戈貝爾與英格利斯觸發協議停賽，爵士等於本季固定先發5人就有4人明天無法上場比賽。

甚至爵士把歐奈爾(右膝)、懷塞德(腦震盪協議)、克拉克生(背傷)、蓋伊(右腳跟)等人放入上場存疑的傷兵名單，代表明天爵士一不小心可能湊不足聯盟規定的8人可以上場，沒想到身為聯盟30隊當中最後1支「失守」的爵士，如今竟會陷入如此慘狀。