歐股周四從創紀錄高點回落。美聯準會公布去年12月會議紀要，鷹派的升息訊息，打擊了科技股，廣泛影響全球股市信心。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌6.19點或1.25%，為488.16點，一舉吐出本周前三天創紀錄高點的所有上漲。

德國DAX指數跌1.37%，英國富時100指數跌0.88%，法國CAC 40指數跌1.74%，義大利富時MIB指數跌1.80%。

美聯準會周三公布會議紀錄，顯示在勞動力市場吃緊，通膨居高不下情形下，聯準會可能會較預期更早地升息，並開始減少整體資產持有。

科技股下跌2.4%，為領跌最多的板塊。較高的利率將讓科技公司未來獲利較不具吸引力。

OANDA資深市場分析師Craig Erlam說，市場在年初可能會出現較大波動，而美聯準會的會議紀要則加劇了這種波動，但這並不表示投資人信心突然出現負面轉變。但Erlam認為，科技股暴跌是對會議紀要的過度反應，從長遠看來，它不會產生強烈效果。

銀行股和保險股是周四唯一上漲的板塊，分別升1.1%和0.2%。由於貸款利率提高，獲利率上升，將讓銀行業受益。

令人擔憂的消息，法國政府發言人說，新冠感染人數在未來幾天將「超音速地」上升，並且沒有出現緩和的跡象。

在好消息方面，由於國外需求增加，德國11月工廠訂單較預期更好地上升。

法國興業銀行的汽車租賃部門ALD上漲8.4%；此前該公司宣布同意以49億歐元(約55億美元)的價格收購荷蘭的同業競爭對手LeasePlan，讓公司在步入電動車之際能先加大市場規模。

家樂福上漲6.3%，報18.34歐元，漲幅居冠歐股。新聞報導指稱，法國超市集團歐尚(Auchan)計畫對家樂福發動另一波的收購行動。