消息面：

1.美國勞工部周四公布，上周（截至1月1日）美國初次請領失業給付人數較前一周增加7000人，為20.7萬人，超出市場預期的19.5萬人。上周初領失業給付人數4周均值為20.45萬人，較前一周增加4750人。截至12月25日，美國續領失業給付人數周增3.6萬人，為175.4萬人，超出市場預期的168萬人。

2.美國商務部公布，2021年11月貿易赤字為802億美元，較10月赤字672億美元擴大19.4%，但低於市場預期的赤字810億美元。對中國的貿易赤字為323.2億美元，較10月赤字314億美元小幅增加。此外，美國11月進口成長4.4%，為3044億美元，創新高；出口增至2242億美元，亦創新高。

3.美國供應管理協會（ISM）公布，去年12月非製造業指數為62，不及經濟學家預期（66.9）和去年11月數值（69.1）。其中，非製造業企業活動分項指數為67.6，低於市場預期（71）。非製造業投入價格分項指數為82.5，新訂單分項指數為61.5，就業分項指數為54.9。

4.聯準會明示可能提早升息，受美國債息上揚影響，周四紐約期金收跌35.9美元或2%，為每盎司1789.2美元，創下逾6周來最大單日跌幅。現貨金尾盤跌1.2%，為每盎司1788.25美元，盤中一度跌至1785.8美元，創下去年12月22日以來新低。其他貴金屬方面，現貨銀跌2.9%，為每盎司22.12美元。鉑金跌2.3%，為每盎司959.91美元。鈀金跌0.5%，為每盎司1874.26美元。

5.周一美元指數尾盤微升0.07%，為96.25。德國12月通膨放緩，歐元跌0.17%，報1.1294美元。日圓漲0.26%，報115.82兌一美元。聯儲局前一日公布的12月會議紀要顯示該央行的政治立場更為「鷹派」，同時具有抗通膨和風險資產概念的比特幣跌破4.3萬美元。

6.產油國哈薩克國內緊張局勢升高，周四紐約期油大漲1.61美元或2.07%，為每桶79.46美元，連漲第4天。倫敦布蘭特期油收漲1.19美元或1.47%，為每桶81.99美元。哈薩克的平均產油量為160萬桶/日。

7.聯準會12月會議紀要顯示該央行不僅將加速縮減購債規模，還將提前升息，更考慮提早啟動縮表，美國公債市場持續下挫，10年期債息漲破1.7%，最高升至1.7511%。