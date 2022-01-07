冷氣團還沒到 玉山下雪了！9點開始降雪持續中 09:472022/01/07 中時新聞網 王嘉慶 、 何立雯 、中時、 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 玉山今早降雪，山頭已銀白一片。（中央氣象局玉山氣象站提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山下雪了，9點開始降雪持續中。（氣象局提供） 訂閱影音： 中時新聞網 受東北季風及南方雲系雙重影響，中部以北及東半部地區今有短暫雨，南台灣則有零星降雨，全台水氣偏多。下周冷氣團抵達，結果玉山今早率先傳來降雪消息！ 中央氣象局表示，位在玉山北峰的氣象站回報，今天上午9點01分開始下雪，目前持續中。 玉山氣象站降雪。（氣象局提供／林良齊台北傳真） 玉山氣象站降雪。（氣象局提供／林良齊台北傳真） 入冬最強冷空氣來襲！這2天最冷 北台恐現個位數低溫 冷氣團下周二來襲 吳德榮：平地恐僅9度 #冷氣團 #玉山 #下雪 #零度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雨炸全台強降雨熱區曝 2波冷空氣接力 這天掉到10度以下 21:462022/01/06 生活 急凍！強烈大陸冷氣團報到日曝 低溫探9度 07:302022/01/07 生活 玉山銀積極創新 獲安養照護優質獎 04:102021/12/30 產業特刊 中部以北連4天「又濕又冷」降雨熱區擴大 玉山7日有望飄雪 20:152022/01/05 生活 玉山金控 完成首筆綠電轉供 04:102022/01/05 金融．稅務 台灣入榜道瓊永續企業數 亞洲第三 17:092022/01/05 財經 玉山金控完成綠電轉供 續朝100％再生能源邁進 17:352022/01/04 財經 偏鄉跨校合作 北寮、玉山國小學童齊舞龍雙倍熱鬧 17:392021/12/30 寶島 玉山黃金種子計畫 高屏打造玉山圖書館 04:102021/12/31 投資理財 周四變天 下波冷氣團直達寒流等級 台北恐降到10度以下 21:392022/01/03 生活 玉山金控完成綠電轉供 持續朝100％使用再生能源邁進 17:132022/01/04 財經 生活熱門新聞 3縣市拉警報！桃機是Omicron群聚 醫斷言疫情隨時升級 - 生活 民眾小心了 醫示警：1狀況等於替病毒開方便之門 - 生活 麥當勞薯餅又斷糧 馬鈴薯還在海上 最快一月底補貨 - 生活 歌友會又增3個案 網翻下午會員大媽一句話傻眼：台中、南投人保重 - 生活 印度神童最新預言曝光 台灣等4國全中 疫情高峰這時結束 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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