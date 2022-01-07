玉山下雪了，9點開始降雪持續中。（氣象局提供）

受東北季風及南方雲系雙重影響，中部以北及東半部地區今有短暫雨，南台灣則有零星降雨，全台水氣偏多。下周冷氣團抵達，結果玉山今早率先傳來降雪消息！

中央氣象局表示，位在玉山北峰的氣象站回報，今天上午9點01分開始下雪，目前持續中。

玉山氣象站降雪。（氣象局提供／林良齊台北傳真）