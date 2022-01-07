興櫃股國鼎生技(4132)因新冠藥解盲順利，6日股價飆漲67%，觸動熔斷機制而暫停交易，今(7日)開盤即漲逾12%，以238.5元開出後，一路攻高至335元，股價超車高端，搶當生技新藥股王。

國鼎開盤以238.5元開出，股價隨即衝破300元整數大關，早盤來到335元，漲幅57%，股價超車高端、藥華藥，一度拿下生技新藥股王寶座，不過，就在攻高後，股價漲勢大幅收斂，9點30分後，股價拉回至250元附近。

國鼎生技研發中的新冠肺炎口服新藥Antroquinonol二期臨床試驗達標，4月將向美國提出緊急授權(EUA)申請，根據國鼎公布二期試驗結果顯示，主要評估指標中，用藥組病患在第14天、28天後康復率分別達97.9％、100％；而四項次要評估指標中，ICU（重症監護室）重症病人治療時間，用藥組治療時間縮短9.5天、中位數住院時間為4天等評估指標也都達標。