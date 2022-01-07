7日，根據有電玩聖經之稱的法米通(Famitsu)統計，2021全年，索尼的PS5(PlayStation 5)在日本銷售量約為942798台，有近百萬台之多。雖然大勝對手微軟的Xbox，但僅是任天堂的18%而已，因為Switch熱賣530萬台。

任天堂Switch賣得嚇嚇叫，無論在硬體或軟體上，都有其無可取代的優越性。簡單來說，PS5以及Xbox主機體積較大，較宜放在桌上，不適合隨身攜帶，不像Switch有推出約是一個手掌大小的掌機，可以隨時帶著趴趴走。

還有在遊戲方面，PS5與Xbox的內容比較缺乏新意，很多都是重製版。但Switch獨創性的日系遊戲，雖不若歐美業者技術性含量那麼高，但卻吸引很多不打電玩的族群。因此，在法米通的銷售排行榜上，任天堂幾乎每項都是榜上有名。

至於微軟的Xbox系列，銷售量雖有進步，但在2021年，在日本卻僅賣出95958台，還不到10萬台。連索尼PS5上一代，基本上已停產的PS4都可賣出103786台。因此，PS5假想敵應該還是以Switch為主。

科技日新月異下，新產品上市速度很快，消費者的忠誠度都不像以往來得高。所以，這些電玩大廠誰能將玩家留在自己的遊戲生態中，誰就能賺進大把鈔票。