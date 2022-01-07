jpp-KY經寶精密(5284)2021年受惠伺服器和客戶新產品數位飲料機上市，12月營收表現比預期中好，若用泰銖來看的話，營收為歷史第三高，不過，近期台幣強勢，換算成台幣，營收表現平平，由於經寶本位貨幣是泰銖，台幣升值對公司並無實質的影響。

jpp-KY經寶精密2021年12月份自結合併營業收入淨額為新台幣1.14億元，月營收略減2.54%，年成長2.07%，2021全年度營收達13.54億元，年增7%。

經寶精密11月泰銖營收為歷史新高，原本屬於淡季的12月泰銖月營收卻創歷史第三高，惟近期新台幣匯率較為強勢，使得財務報表的新台幣數字在轉換後沒有明顯強勢，但是在本位貨幣泰銖則表現成長。經寶精密今年營運展現強勁復甦力道，營運主力來自於伺服器機殼、機櫃、航太產品線的復甦以及新產品的加入，尤其2021年12月份在伺服器機櫃及航太產品上，皆較去年同期有雙位數以上的成長。

展望2022年，經寶精密除了伺服器機殼、機櫃在原有基礎上可望維持雙位數以上的高成長，客戶新產品的智慧型咖啡機大賣，在市場上獲得非常熱烈的回響，原本150台/月的出貨量，2022年將拉到300-400台/月。

另外，經寶精密布局的伺服器機殼新客戶，預計最快也將於2022年第四季開始加入量產，近期航太製造業復甦也將對營運帶來正面挹注，以及2023年子公司I-Motor即將開始銷售的電動機車所搭配生產的換電站及充電樁等等，現階段公司已積極備戰，提前預備庫存及擴充生產線來因應下半年的生產高峰期，未來兩年的營運樂觀以待。