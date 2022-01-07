歐洲地區最大規模的木乃伊墓穴卡普欽墓穴

《太陽報》6日報導，位於義大利西西里島巴勒莫「卡普欽」地下墓穴中，躺著163具童屍。這163具童屍已成為木乃伊，雖然最早可追溯到1787年，卻依舊保存良好。令人毛骨悚然的是，這些童屍宛若「活生生盯著你看」。如今，科學家要透過X光破解此一懸疑謎團。

報導指出，義大利卡普欽地下墓穴收藏了17至19世紀的1284具童屍；其中，約163具屍體死亡時間約在1787年至1880年之間。他們的屍體特別安置在一間「兒童禮拜堂」中，這讓其保存特別完好，就像睡著的娃娃一樣。至於身分與死因，目前學界仍一無所知。

如今，斯塔福郡大學的史奎爾斯(Kirsty Squires)博士，試圖利用攜帶式X光儀進行掃描，進而找出這些孩子背後的故事。這項為期2年的研究將於下週展開，首波研究對象將以41具屍體為主，找出他們的真實身分與生前健康狀況。

Looking forward to working on this exciting project;



Scientists hope to unlock 200-year-old secrets of Capuchin Catacombs https://t.co/x6ZyKtx60r via @MailOnline — Dr Mark Viner (@forensicxray) January 6, 2022

史奎爾斯表示，「我們希望更了解他們是如何製成木乃伊，以及他們的健康與發育狀況。現在只知道這些孩子可能是中產階級的家庭成員，卻不知道是否有特定疾病與發育延遲」。

卡普欽地下墓穴是歐洲地區最大規模的木乃伊墓穴。雖然1200多具的屍體大部分都只剩骨架；卻有部分保存非常完整，甚至皮膚、頭髮與衣服都完好無損。該墓穴一開始為修道院所有，後來向民眾開放。

Sicily's child mummies are a grisly mystery. Scientists want to learn their stories. https://t.co/fZL10V2Zfe via @YahooNews The condition of Rosalia Lombardo's body in the Capuchin Catacombs may be a sign of sainthood, not some unusual contaminant. — Jesse Douglas Wilson-Tello (@willedoug81) January 7, 2022

Child mummies in Sicily's Capuchin Catacombs to be X-rayed https://t.co/dIj0TuBg2J — Live Science (@LiveScience) January 5, 2022

報導指出，能製成木乃伊的人代表具有一定社經能力。因為，這讓他們即使死後，也能維持尊嚴、人格與凸顯地位。何況，在義大利要製作木乃伊，過程不但複雜更耗費財力。

史奎爾斯解釋，他會利用X光儀，從各個角度拍攝數百張照片，並透過掃描來確定性別、年齡、發育缺陷、身體創傷與疾病。

研究成員之一的馬斯卡利博士則表示，這些保存良好的孩子就像熟睡的小娃娃。雖然皮膚已經變黑了，但假眼珠讓他們就像活生生盯著你看。