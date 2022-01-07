全球網路安全解決方案領導廠商Check Point的威脅情報部門Check Point Research，近期發現了一種殭屍網路變種病毒Twizt，成功透過Crypto Clipping的攻擊手法竊取了價值近50萬美元的加密貨幣；此病毒是變異自殭屍網路病毒Phorpiex，自動將原先的錢包地址替換為攻擊者的錢包地址，於交易過程中竊取加密貨幣，且無需連線C&C伺服器，能夠越過安全機制。Check Point Research提醒加密貨幣交易者注意轉帳的錢包地址，目前已有969筆交易被攔截，此數字仍不斷增長。

Phorpiex 是一種因性勒索和挖礦劫持（crypto-jacking）而廣為人知的殭屍網路；Check Point Research發現的Phorpiex新型變種病毒Twizt，無需連接 C&C伺服器即可運作，意即感染的每台電腦皆能擴大殭屍網路的範圍。目前估計Twizt已經竊取價值近50萬美元的加密貨幣，Check Point Research 相信該殭屍網路具備的新特性將使其更加穩定，也更加危險。