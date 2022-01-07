全球第一大PCB廠臻鼎-KY(4958)2021年合併營收為1550.23億元，年成長18.1%，創下歷年新高。臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，隨著終端應用往高速運算等高階產品發展，今年還是會有不錯的成長，今天股價開高，但盤中仍不敵賣壓翻黑。

臻鼎-KY從軟板起家，沈慶芳為打造臻鼎-KY成為提供客戶一站式購足(One ZDT)的多元產品服務PCB廠，過去幾年將產品線逐步拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及COF等，並於2020年11月合併先豐通訊成為100%子公司，目前臻鼎-KY多項產品均已做到全球第一大，連新跨入的IC載板過去3年營收也高度成長，預估2021年載板營收可望從2019年約14億元成長至逼近50億元，獲利貢獻也將明顯攀升，市場當紅的新產品如：Mini LED、顯示器、電池板、汽車板等新產品，公司也陸續進入量產，新產品可望成為公司營運成長新動能。

隨著各產品線因ONE ZDT策略綜效發揮全數成長，其中又以IC載板(ICS)、類載板(SLP)與新增Mini LED背光板、超薄HDI等成長幅度較大，臻鼎-KY自結2021年12月合併營收207.68億元，年增9.1%(功能性貨幣美元換算，12月營收約7.45億美元，年增13.6%)，為單月歷史次高，累計2021年第4季合併營收約564.42億元，季增35.60%，年增2.27%(約20.23億美元，季增35.74%，年增6.96%)；累計2021年合併營收為1550.23億元，年增18.1%，(約55.35億美元，年成長24.59%)，再創歷年新高。

沈慶芳表示，目前公司Mini LED產品是客戶端獨家供應，IC載板已做起來，元宇宙的VR/AR產品也做很多，搭配軟板/類載板/HDI等新產品出貨逐步放量，隨著終端應用往高速運算等高階產品發展，今年還是會有不錯的成長。