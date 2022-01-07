距離北京冬奧會開幕剩下不到一個月，據朝中社今天（1月7日）報導，北韓奧委會和體育省向中國奧委會、北京2022年冬季奧運會及冬季殘疾人奧運會組委會、中國國家體育總局致信函稱，因疫情等原因無法參加北京冬奧會。但國際奧委會表示，因為北韓去年拒絕參加東京奧運會，國際奧委會已暫停了北韓參加今年北京冬奧會資格。

信函指出，中國黨和政府以及人民付出積極努力，使第24屆冬奧會籌辦工作得以在全球公共衛生危機大災殃之中也在高水平上圓滿進行。但是美國及其追隨勢力試圖阻礙冬奧會順利舉辦的反華陰謀活動變本加厲。

信函強調，北韓奧委會和體育省認定此陰謀活動是違背國際奧林匹克憲章精神的褻瀆、污蔑抹黑中國的國際形象的卑鄙行徑，對此表示堅決反對。

信函稱，因為敵對勢力的陰謀活動和全球傳染病大流行，北韓雖不能參加本屆奧運會，但北韓將全方位支持和聲援中國同志們要舉辦一屆隆重精彩奧運盛會的一切事宜。

信函表示，北韓堅信中國人民和運動員將戰勝一切妨礙活動和困難，成功舉辦北京冬奧會。

信函強調，北韓奧委會和體育省將進一步加強與中國體育機構和運動員的友好交流、合作和來往，為加強和發展朝中傳統友誼竭盡全力。

去年9月8日，國際奧委會宣佈，因為北韓拒絕參加東京奧運會，國際奧委會已暫停了北韓奧委會參賽資格，北韓將被禁止參加2022年北京冬奧會。國際奧委會表示，曾向北韓奧委會做出安全舉辦奧運會的承諾，並始終尋求安全、合適的解決方案，但北韓奧委會在收到嚴重警告的情況下，依然缺席了東京奧運會。